Жителю Волгоградской области грозит 2 года тюрьмы за застреленную соседскую корову

Корова стала причиной раздора среди соседей и заведением уголовного дела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Необычная история произошла в одном из сел Клетского района Волгоградской области. С заявлением в полицию обратился местный 40-летний житель, который пожаловался на своего 62-летнего соседа, внезапно открывшего стрельбу по корове. Об этом инциденте сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

25 июня одна из коров потерпевшего зашла на соседский участок и начала там хозяйничать. На момент, когда 62-летний мужчина заметил непрошеного гостя, парнокопытное уже вытоптало и съело все посадки. Такой наглости сосед не ожидал и решил приструнить животное парой выстрелов из охотничьего ружья.

Животное пришлось пустить на убой. Стрелявший сосед признал свою вину и пояснил, что хотел всего лишь припугнуть ее, но никак не ранить.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.