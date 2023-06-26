В аэропорту Волгограда увеличилось число полетов из Москвы и Санкт-Петербурга

Из Волгограда в Питер и Москву самолеты стали летать чаще Фото: Артем КИЛЬКИН

Авиакомпания «Россия» увеличила число полетов в Волгоград из Москвы и Санкт-Петербурга. Из-за выросшего пассажиропотока рейсы стали выполняться дважды в день. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе авиакомпании, полеты из «Шереметьево» и «Пулково» в Волгоград выполняются утром и вечером.

В первой половине дня из Москвы самолеты стали пребывать в Волгоград в 8.50, из Санкт-Петербурга – в 13.10. Вечером из столицы приземление в «Гумраке» в 19.25, из «Пулково» - в 18.05.

Из Волгограда в Москву авиакомпания выполняет рейсы в 9.50 и 20.15, в Санкт-Петербург – в 14.10 и 19.05.