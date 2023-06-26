Волгоградцу дали 5 лет колонии строгого режима за фальшивые 2 тысяч рублей

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июня Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил 35-летнего мужчину к 5 года тюрьмы за фальшивую 2-тысячную купюру, которой осужденный пытался расплатиться в магазине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, в апреле 2022 года Фастовцев нашел на улице Ополченской поддельные деньги и решил их разменять.

- Реализую задуманное, Фастовцов зашел в один из торговых павильонов и передал найденную денежную купюру достоинством продавцу магазина, которая визуально проверив её установила, что она имеет признаки подделки, - уточнили в профильном ведомстве.

Мужчину задержали. Как оказалось, ранее он был судим за различные преступления, поэтому и наказание суд вынес суровое – с учетом характеристики волгоградец получил пять лет колонии строгого режима.