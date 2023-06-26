В Волгограде эвакуировали Ворошиловский ТЦ

Экстренные службы проверяют здание "Торгушки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 26 июня 2023 года в Волгограде нарушилась работа Ворошиловского торгового центра. ВТЦ был эвакуирован. Сотрудников и посетителей магазинов попросили срочно выйти на улицу, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на очевидцев.

Люди вынуждены пока ждать у входа в здание, а кто-то отменил шопинг и отправился по другим делам. Причины эвакуации пока неизвестны. К «Торгушке» прибыли машины экстренных служб для обследования здания.