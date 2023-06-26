Пострадавшая в аварии с фурами под Волгоградом 11-летняя девочка находится в реанимации

Помимо девочки, в больнице находятся еще два участника ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде врачи спасают жизнь 11-летней девочки, которая пострадала в аварии, произошедшей 24 июня на московской трассе в Иловлинском районе. Ребенок находится в реанимации седьмой больницы в тяжелом состоянии, за ее жизнь сейчас борются врачи, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Облздраве.

- Девочка 2012 года рождения продолжает лечение в реанимационном отделении ГКБ СМП №7. Ее состояние оценивается как тяжёлое, - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Другие пострадавшие в той страшной аварии чувствуют себя куда лучше. 22-летнего мужчину перевели в отделение сочетанной травмы больницы №25, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Еще один пострадавший в ДТП пассажир - 72-летняя женщина. Ее состояние также оценивают как средней тяжести, она продолжает лечение в отделение сочетанной травмы.