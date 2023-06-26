В аэропорту Волгограда 26 июня отменили рейсы по двум направлениям

В Волгограде отменили рейсы в Минводы и Уфу Фото: Екатерина СИМОХИНА

В расписании аэропорта Волгограда 26 июня произошли изменения, причем неожиданные. Вдруг были отменены рейсы в два города. Авиакомпания «Азимут» не выполнит в понедельник полеты из «Гумрака» в Уфу и Минеральные Воды, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Волгограда.

В 11.20 в Волгограде должен был приземлиться самолет Sukhoi Superjet 100 из Минеральных Вод, в обратном направлении вылет был назначен на 18.15. В 12.15 из «Гумрака» должен был отправиться рейс в Уфу и прибыть обратно в 17.10. Все они были отменены.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что решение о выполнении или отмене рейсов принимает авиаперевозчик. «Азимут» пока не назвал причину, по которой не стал выполнять сегодняшние полеты в Волгоград.