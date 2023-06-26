Молодежный фестиваль в Волгограде посетили 450 тысяч человек

В течение двух дней молодежный фестиваль собрал 450 тысяч человек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выходные в Волгограде отгремел молодежный фестиваль #ТриЧетыре. В течение двух дней гостями и участниками мероприятия стали 450 тысяч человек. Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании подвел первые итоги фестиваля и поставил задачи в сфере молодежной политики. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Уже сейчас можно сказать, что наш ежегодный фестиваль является важной частью региональной молодежной политики и становится узнаваемым не только в Волгоградской области, но и в других регионах страны, - отметил губернатор, добавив, что все запланированные мероприятия фестиваля прошли полноценно при принятых основных и дополнительных мерах безопасности.

Волгоградским чиновникам было поручено представить предложения по развитию молодежного движения области, по расширению межрегионального молодежного сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию с новыми территориями России. Планируется, что в ближайшее время пройдет совещание с участием губернатора, на котором детально подведут итоги фестиваля.

Отметим, молодежный фестиваль #ТриЧетыре состоялся второй год подряд. Тысячи волгоградских студентов и школьников приняли участие в мастер-классах, соревнованиях, разработке и защите различных проектов, в амфитеатре прошел выпускной. На нижней террасе набережной в течение двух дней выступали поп-звезды, в числе которых Хабиб, Мари Краймбрери, Анет Сай и другие. Волгоградцы танцевали под проливным дождем, который зарядил в выходные. Завершился праздник красочным фейерверком.