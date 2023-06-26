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НовостиПроисшествия26 июня 2023 8:33

Протягивал удлинитель: в Волгограде 43-летний рабочий погиб от удара током на станции Сарепта

В Волгограде 43-летний рабочий погиб от удара током на железной дороге
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчина погиб возле опоры путепровода.

Мужчина погиб возле опоры путепровода.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воскресенье 43-летний рабочий погиб от удара током в Красноармейском районе Волгограда. Трагедия случилась 25 июня возле опоры путепровода через железнодорожные пути на станции «Сарепта». Мужчина тянул удлинитель от розетки к бетономешалке, когда его убил электрический разряд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном управлении СКР по региону.

- Мужчина в процессе протягивания удлинителя от розетки до бетономешалки получил удар электрическим током, в результате чего скончался, - рассказали следователи.

Все это случилось в присутствии других рабочих, которые стали свидетелями гибели коллеги. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.