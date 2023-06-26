Жителей Волгоградской области предупредили о надвигающихся дождях с грозами

В Волгоградской области снова ожидаются дожди Фото: Эдуард Пальгунов

В начале новой недели погода в Волгоградской области ожидается не самой приятной. Синоптики предупредили о дождях и грозах, которые местами прогнозируются уже 26 июня. Кроме того, будет усиление ветра.

Дождливая погода сохранится в течение нескольких дней. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 27 июня по области ожидаются кратковременные дожди, утром и днем в некоторых районах они будут сильные. Прогнозируются грозы, при которых порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В Волгограде во вторник небольшие и кратковременные дожди будут ночью и днем.

Температура воздуха по области в ночь на 27 июня составит +14...+19º, при прояснении до +8º, днем +15…+20º, местами +20...+25º. В Волгограде в ночные часы +16...+18º, днем +22...+24º.