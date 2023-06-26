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НовостиПроисшествия26 июня 2023 7:56

На юге Волгограда утонул пьяный пенсионер

Тело мужчины нашли водолазы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Тело погибшего нашли в Волге

Тело погибшего нашли в Волге

Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне, днем 25 июня, в Красноармейском районе Волгограда утонул 68-летний мужчина. Погибшего пенсионера нашли в Волге водолазы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, мужчина пошел купаться, нырнул в воду, а обратно не вынырнул. Во время поиска его нашли мертвым в воде недалеко от дома №8а по улице Энгельса.

- По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия в результате утопления, - отметили в следкоме.

Следственный комитет организовал проверку.