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НовостиОбщество26 июня 2023 6:59

Менеджеры по продажам оказались самыми востребованными в Волгоградской области

Также работодатели нуждаются в кассирах и водителях
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Найти работу в Волгоградской области не так уж и сложно

Найти работу в Волгоградской области не так уж и сложно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцам рассказали о самых востребованных профессиях в регионе. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru 20 самых востребованных специалистов определили в hh.ru.

Самыми популярными оказались менеджеры по продажам – они составляют 9% от всех активных вакансий в Волгоградской области. Следом идут кассиры и продавцы-консультанты с 8%, на третьем – операторы call-центра с 6%.

Также среди популярных вакансий оказались: водители с 4%, бухгалтеры – 4%, врачи, комплектовщики, кондитеры и слесари-сантехники с показателем 2%.

Чуть менее востребованы, но все же необходимы кладовщики, инженеры, администраторы магазинов, электромонтажники и инженеры-сметчики.