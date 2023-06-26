Менеджеры по продажам оказались самыми востребованными в Волгоградской области

Найти работу в Волгоградской области не так уж и сложно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцам рассказали о самых востребованных профессиях в регионе. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru 20 самых востребованных специалистов определили в hh.ru.

Самыми популярными оказались менеджеры по продажам – они составляют 9% от всех активных вакансий в Волгоградской области. Следом идут кассиры и продавцы-консультанты с 8%, на третьем – операторы call-центра с 6%.

Также среди популярных вакансий оказались: водители с 4%, бухгалтеры – 4%, врачи, комплектовщики, кондитеры и слесари-сантехники с показателем 2%.

Чуть менее востребованы, но все же необходимы кладовщики, инженеры, администраторы магазинов, электромонтажники и инженеры-сметчики.