В Волгограде 26 июня пять районов остались без электричества

Электричество отключили на десятках улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за плановых работ энергетиков жители пяти районов Волгограда 26 июня 2023 года остались без света и с потекшими холодильниками. В списке адресов на отключение электричества в понедельник улицы в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах, сообщили в Россети Юг.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 26 июня до 17 часов без электричества будут сидеть жители улиц частника: Большая Кольцевая, Жемчужная, Красивая, Кольцевая, Летняя, Нежная, Осенняя, Плодовая, Романтиков, Центральная Аллея.

В Дзержинском районе света не буде весь день – с 9 до 17 часов – по адресам: улицы Каспийская, №1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7-15, 15а, 17-35, Карская, №2, 2а, 8-24, 26а, 28, 7, 7а, 9-31, Кубанская, №38а, 38б, Чапаева, 35-39, 38, 38а, 42 и переулок Бронзовый, №3, 5, 9, 2-6.

В Советском районе до 17 часов отключили свет на улице Ольховской. В Кировском – на улице Шумилова, 1, 73, 77.

В Красноармейском среди коммунальных страдальцев в понедельник с 9 до 13 часов жители домов на улицах: ул. Гражданская, 39-51, пл. Гражданская, 16-22, переулок Гражданский, 1-11, 11а, 2-16, улицы Дачная, 1-17, 2-16, Латвийская, 60, 60а, Набережная, 6, 12-14, Комсомольская, 15-17, Центральная, 24/1, Энгельса, 8-12, переулки Коксовый 4, Качалинский, 19-29, 22-32.