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НовостиПроисшествия26 июня 2023 6:51

В Волгограде «ВАЗ» устроил двойное ДТП с четырьмя пострадавшими на Третьей продольной

Отечественная легковушка влетела в стоявший после аварии минивэн
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Госпитализировали четырех пострадавших

Госпитализировали четырех пострадавших

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью в Дзержинском районе Волгограда произошло двойное ДТП. На Третье продольной напротив дома №122 29-летний водитель «ВАЗ-2104» не справился с управлением и влетел в Nissan Presage. Минивэн стоял на проезжей части после другой аварии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

И если первое ДТП обошлось без пострадавших, то после столкновения отечественной легковушки с Nissan травмы получили 4 человека. В больницу были доставлены водитель, 29-летняя, 37-летний и 38-летний пассажиры автомашины «ВАЗ».