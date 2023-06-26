В городе Волгоградской области отключили воду 26 июня

Часть Котово осталась без воды Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В городе Котово Волгоградской области произошла очередная коммунальная авария. Вода из колодца на улице Коммунистической потекла наружу. Из-за утечки в ряде домов в понедельник, 26 июня 2023 года, отключили холодную и горячую воду.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Едином портале ЖКХ администрации Котовского района, с 6.30 до 13.00 26 июня водоснабжение отсутствует на улицах Коммунистической, Разина, Синельникова, Строительной, нечетной стороне Победы. Кроме того, из-за выхода из строя регулировочной задвижки трубопровода диаметром 500 миллиметров без воды до 13.00 остались жители верхних этажей многоквартирных домов центральной части Котово.

Жители многих улиц города в соцсетях жалуются на отсутствие водоснабжения. А до отключения у некоторых людей накануне из крана текла вода ржавого и синеватого цвета.

Отметим, за последние полгода в Котово произошел ряд коммунальных аварий, они начались еще зимой и не прекращаются летом. Весной в городе сменился мэр, вместо ушедшего в отставку Сергея Лесниченко должность заняла Наталья Ефимченко.