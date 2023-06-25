Чествование Собора Волгоградских святых прошло в храме Александра Невского

Фото: пресс-служба АВО.

В храме Александра Невского впервые прошло чествование Собора Волгоградских святых. Во всенощном бдении и литургии принял участие губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, после служения глава региона встретился с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором, вместе они обсудили рабочие вопросы.

Добавим, что посвященные памяти Всех святых торжества регулярно проходит в регионе.

- Православные жители региона будут чтить подвижников, жизнь и труды которых были связаны с историей и развитием нашей земли. Неизменный центр основных мероприятий — собор святого Александра Невского, - уточнили в обладминистрации.

Собор, который стал центром притяжения всех православных региона и гостей города-героя, восстановили в 2021 году. Храм восстановили благодаря пожертвованиям. Он открыт для посещений.