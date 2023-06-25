Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели трех человек в ДТП под Волгоградом

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

25 июня прокуратура Волгоградской области взяла на контроль уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в нарушении правил дорожной безопасности подозревают 23-летнего водителя «Фольксвагена» из Республики Таджикистан. Он вылетел на полосу встречного движения на трассе Р-2 Каспий, спровоцировав массовую аварию.

В итоге на дороге стакнулись две легковушки, большегруз и тягач. Больше всего пострадала «Лада Ларгус».

- В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля «Лада Ларгус» - 37-летний мужчина, его 39-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Также с места ДТП госпитализированы 72-летняя женщина и 10-летняя девочка (пассажиры автомобиля «Лада Ларгус»), водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Фольксваген», - уточнили в прокуратуре.