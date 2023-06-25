В ЦПКиО Волгограда запустят отложенный в День России фейерверк

Фото: ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 25 июня в пять часов вечера начнется красочный и яркий фестиваль китайской культуры. Сегодня отличная погода для прекрасного времяпровождения. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, все события будут проходить возле главной сцены. Гостей ждет много интересного.

В 17.00 начнутся мастер-классы. На концерт с песнями на китайском языке и барабанами волгоградцев ждут в 18.00 часов. В 19.30 будет мастер-класс от китайского повара, в 21.00 – шествие Дракона и запуск желаний, а в 22.00 – фейерверк.

- Будет очень ярко! Наконец, долгожданный фейерверк, посвященный Дню России и дважды перенесенный из-за погоды, состоится! Ждем всех, - пригласил диркетор ЦПКиО Андрей Еркин.