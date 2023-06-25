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НовостиОбщество25 июня 2023 9:16

В Волгограде проводили в последний путь зампреда совета ветеранов Сергея Парыгина

Похороны состоялись 25 июня
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде проводили в последний путь зампреда совета ветеранов Сергей Парыгина

В Волгограде проводили в последний путь зампреда совета ветеранов Сергей Парыгина

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сегодня, 25 июня, в Волгограде проводили в последний путь зампредседателя Совета ветеранов Волгоградской области Сергея Парыгина. Ему было 78 лет. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны состоялись утром в ритуальном комплексе «Память». Проститься с чиновником пришли родные, друзья, коллеги.

Николай Парыгин родился в Архангельске, учился в Волгоградском политехническом институте по специальности «Автомобили и тракторы». Затем работал первым секретарем волгоградского комитета ВЛКСМ. В молодости возглавлял производственный отдел опытно-ремонтного завода, затем стал начальником управления общественных и межрегиональных связей администрации Волгограда.

Также занимал различные должности в мэрии – работал замглавой администрации Дзержинского района и зампредом комитета по делам культуры.