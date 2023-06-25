На трассе под Волгоградом в массовом ДТП с фурами погибла семья

Три человека погибли в массовой аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 24 июня, на трассе в Волгоградской области в массовой аварии с фурами погибла семья. Жуткое ДТП произошло в 21.35 часов на 882-м километре автодороги в сторону Москвы. 23-летний водитель «Фольксваген Джетта» ехал в Волгоград и при обгоне врезался в грузовик МАН.

Водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения и врезался в тягач ДАФ, а затем протаранил «Ладу Ларгус», в которой и находилась семья. 37-летний водитель легковушки не успел отреагировать, машину расплющило.

- В результате ДТП водитель автомашины «Лада Ларгус», двое его пассажиров в возрасте 40 и 10-ти лет (девочка) от полученных травм скончались, 11-летний пассажир (девочка) автомашины «Лада Ларгус», водитель автомашины «Фольксваген Джетта» и его 23-летний пассажир с травмами доставлены медучреждение, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.