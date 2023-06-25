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НовостиОбщество25 июня 2023 7:03

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО Романом Качановым

Военнослужащего похоронили в Камышине
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

В Волгоградской области простились с военнослужащим Романом Качановым, который проявил мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, Роман погиб при исполнении воинского долга, который выполнил с честью.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Романа Качанова искренние соболезнования. Вечная память Герою! – выразили слова соболезнования земляки погибшего воина.

Наша редакция также выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Качанова.