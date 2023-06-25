Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с грозы и сильного ветра

В Волгограде то солнце, то дожди. Фото: Юлия Данильченко

Новая рабочая неделя в Волгограде и области начнется с осадков – синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы в отдельных районах региона. Накануне обильные ливни создали немало проблем – в городе-герое затопило амфитеатр, дороги и дворы. Завтра осадки будут не такими обильными, обещают сотрудники Гидрометцентра.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном ЦГМС, 26 июня вероятны дожди с грозами, ветер будет северо-восточный, но сильный. Его порывы достигнут 15-20, местами 6-11 метров в секунду. Температура воздуха опустится с +32 градусов до +27. Ночью же будет от +8 до +18 тепла.

В случае дождей и сильного ветра волгоградцам рекомендуют соблюдать правила безопасности: не парковать машины под деревьями, не ходить под шаткими конструкциями, обходить стороной поврежденные ЛЭП.