Волгоградских водителей предупредили о закрытии движения на ростовской трассе

Трассы перекрыты в нескольких местах. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Водителей Волгограда и области предупредили об ограничениях движения на федеральных трассах в связи с ситуацией в Ростовской области 24 июня 2023 года. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград сообщили о закрытии проезда автотранспорта на следующих дорогах:

А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский – гр. ЛНР, 222 км;

А-135 Северный подъезд к г. Ростову-на -Дону от М-4 Дон, 0 км;

А-270 а/д М-4 Дон - Новошахтинск - граница ЛНР, 907 км;

А-280 Ростов на Дону – Таганрог – граница ДНР, 53+600 км и 5+670 км.

Напомним, 24 июня президент обратился к жителям России в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина. Главы региона заявили об усилении мер безопасности и поддержке руководства страны.