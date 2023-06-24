В Волгоградской области власти работают в штатном режиме

Набережную Волгограда перекрыли на время фестиваля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме, заявил в обращении к жителям глава региона Андрей Бочаров. Вопросы обеспечения безопасности на уровне муниципалитетов и субъекта федерации губернатор обсудил с силовиками на заседании президиума координационного совещания по обеспечению правопорядка, сообщили в администрации области.

- В регионе действуют комплексные меры для обеспечения безопасности жителей и территории. При необходимости имеется все необходимое для их усиления, - заявили власти.

После выступления президента в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина 24 июня 2023 года Андрей Бочаров выступил в поддержку президента и ВС РФ. Свою позицию один за другим озвучивают и главы муниципалитетов.

В Волгограде, тем временем, не стали отменять запланированное на 24 июня празднование Дня молодежи с многотысячным концертом и салютом. Меры безопасности на время проведения фестиваля #ТриЧетыре усилены.