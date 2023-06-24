Концерт на День молодежи 2023 в Волгограде начнется в 19.00. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стало известно, когда начнутся выступления приглашенных звезд на концерте в День молодежи и салют на Центральной набережной Волгограда 24 июня 2023 года. Расписание концерта фестиваля #ТриЧетыре публикует сайт volgograd.kp.ru.

Концерт на набережной Волгограда на День молодежи 24 июня 2023 года начнется в 19.00. После ведущих на сцену выйдет певица CHINA. После снова слово возьмут ведущие праздничного вечера. Продолжит программу мероприятий фестиваля #ТриЧетыре группа 5sta family. Затем на сцене будут сменять друг груга OWEEK, группа БандЭрос. Завершит концерт дискотека от DJ GROOVE и в 22.30 начнется праздничный салют.

Расписание концерта на набережной Волгограда 24 июня 2023 на День молодежи на фестивале #ТриЧетыре

Примерный тайминг (время выхода может сдвинуться на несколько минут)

19.00 – начало концерта

19.10 - China

20.00 - 5sta Family

20.40 - OWEEK

21.00 - Банд’Эрос

21.45 – дискотека с DJ GROOVE

22.30 – салют

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