Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал выступление президента

Ситуация в Волгоградской области находится под контролем. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После выступления президента в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина 24 июня 2023 года губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров провел оперативное совещание и выступил с заявлением. Глава региона поддержал президента России Владимира Путина.

- Власти и жители Волгоградской области поддерживают нашего президента Владимира Владимировича Путина, наших военнослужащих и наши славные Вооружённые Силы РФ, - заявил Андрей Бочаров.

Ситуация в Волгоградской области находится под контролем, все мероприятия, в том числе фестиваля #ТриЧетыре на День молодежи проходят в штатном режиме. При этом в регионе усилены меры безопасности.

- При необходимости мы готовы нарастить силы и средства, - подчеркнул губернатор. - Безопасность территории и жителей Волгоградской области будет обеспечена.

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Полный текст обращения Владимира Путина 24 июня 2023 года.