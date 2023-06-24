Где в Волгограде перекрыты дороги 24 июня 2023

Дороги в центре будут закрыты до конца суток. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде из-за проведения масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре 24 июня 2023 года перекрыли несколько улиц в центре города. В схеме перекрытия дорог 24 июня 2023 в Волгограде одна из основных магистралей – Нулевая продольная на всем ее протяжении, включая все съезды на рокадную дорогу целиком.

С утра и до конца суток 24 июня 2023 в Волгограде также перекрыли дороги на улице Советской на участке в границах от улицы Краснознаменской до Порт-Саида. Не смогут проехать автомобилисты и по улице Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской.

Основные события фестиваля #ТриЧетыре 24 июня развернутся на верхней и нижней террасе Центральной набережной. Поэтому власти решили ограничить движение транспорта вокруг нее. Все пройдет по плану, отменять массовые мероприятия в Волгограде из-за сложной обстановки в стране не стали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5sta Family, БандЭрос, фестиваль #ТриЧетыре и салют: куда сходить на День Молодежи 2023 в Волгограде. Полная программа мероприятий.

Расписание общественного транспорта в Волгограде на 22-24 июня 2023 года: автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до поздней ночи (график. изменение маршрутов).