Пропавшего в Волжском семилетнего мальчика обнаружили в игровой комнате ТЦ

Ребенка благополучно вернули в семью Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под Волгоградом в городе Волжский в течение дня разыскивали 7-летнего мальчика. Кирилл, именно так звали пропавшего ребенка, ушел из дома днем и до вечера местонахождение мальчика неизвестно. Последний раз очевидцы его видели возле дома по улице Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Мальчик выглядит 6-7 лет, рост - около 135-140 сантиметров, худощавого сложения, световолосый и голубоглазый. Маленький волжанин

На улицу волжанин вышел в серой футболке, коричневых шортах, бело-зелено-красных кроссовках и бейсболке голубого цвета.

Родные и полицейские искали ребенка повсюду, но было тщетно. Лишь вечером этого же дня, 23 июня, его нашли в игровой комнате торгового центра. Сейчас мальчик передан законным представителям.