Вечером 23 июня Волгоград сковали пробки в 8 баллов

Центр Волгограда стоит весь. Фото: Эдуард Пальгунов

С утра 23 июня 2023 года из-за перекрытия дорог на время проведения фестиваля #ТриЧетыре Волгоград стоит в пробках. По данным сервиса Яндекс.Пробки, с пяти часов вечера заторы достигли 8 баллов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Центр города стоит в заторах весь день. Хотя перекрыты только улица Чуйкова, рокадная дорога и все выезды на Нулевую продольную. 24 июня к ним добавят улицу Советскую. Пока же в многокилометровых пробках волгоградские водители стоят на Второй и на Первой продольной, а также на соединяющих их улицах. Самая сложная ситуация на дорогах Центрального и Ворошиловского районов. Центр Волгограда просто погряз в заторах.

Вскоре на набережной начнется концерт со звездами. Ехать на него лучше на общественном транспорте. Его обещают пустить в усиленном режиме.

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