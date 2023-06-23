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НовостиОбщество23 июня 2023 14:44

Губернатор Андрей Бочаров впервые прокатился на карте в Волгограде

Глава региона прошел трассу без ошибок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Губернатор прокатился на карте. Фото: АВО

Губернатор прокатился на карте. Фото: АВО

У губернатора Андрея Бочарова сегодня интересный день. На площадке «ZaСпорт» фестиваля #ТриЧетыре 23 июня 2023 на стадионе «Волгоград Арена» глава региона не только пообщался с молодежью, но и покатался на карте. Признался, что впервые сел за руль карта, и тем не менее, прошел 500-метровую трассу без ошибок.

На карте губернатор катался вместе с мэром Волгограда Владимиром Марченко и руководителем финансового блока региона Александром Дорждеевым. Чиновники решили. Что Волгоградской области неплохо было бы обзавестись полноценной трассой для проведения соревнований высокого уровня по техническим видам спорта. Она может появиться на «Юном ястребе» в Среднеахтубинском районе.

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