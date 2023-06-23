Публикуем расписание концерта на набережной в Волгограде 23 июня 2023

Хабиб выйдет на сцену в 21.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, когда начнутся выступления звезд на концерте на Центральной набережной Волгограда 23 июня 2023 года. Расписание концерта фестиваля #ТриЧетыре публикует сайт volgograd.kp.ru.

Откроет программу в 18.30 DJ Mhustler. После на сцену с 40-минутным блоком выйдет Анет Сай - участница проекта «Песни» на «ТНТ». За ней последует 45 минут выступления Марии Зайцевой из «#2Маши». В 21.00 на сцене появится Хабиб и завершится концерт на набережной Волгоград 23 июня 2023 года часовым выступлением Мари Краймбрери.

Расписание концерта на набережной Волгограда 23 июня 2023 фестиваля #ТриЧетыре

18.30 - DJ Mhustler

19.15 - Анет Сай

20.00 - Мария Зайцева

21.00 - Хабиб

21.45 - Мари Краймбрери

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