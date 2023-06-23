Движение на трассе Р-22 «Каспий» осложнено из-за пожара под Волгоградом

Трассу заволокло дымом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Днем 23 июня 2023 года крупный ландшафтный пожар возник рядом с московской трассой в Волгоградской области. Из-за горящей степи видимость на дороге снизилась, все заволокло дымом. Госавтоинспекция приняла решение выставить дополнительные экипажи ДПС на 945 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Городищенском районе и предупреждает водителей об опасности, сообщили в ГУ МВД по региону.

- ГИБДД советует при проезде по задымленному участку трассы снижать скорость, не изменять резко направление движения, - рассказали в ведомстве.

Чтобы другие водители не потеряли машину из виду, автомобилистам рекомендуют также включить аварийную сигнализацию.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием сухой травы вдоль трассы Р-22. По предварительным данным полыхало около 30 гектаров, на 29 из них уже удалось справиться с огнем.