Под Волгоградом в детсаду девочка поранилась о металлический забор

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 июня Волгоградский облсуд поставил точку в конфликте между руководством детского сада и родителями девочки, которая получила травмы в дошкольном учреждении. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, малышка поранила обе руки о металлический забор, ей потребовалась медицинская помощь.

- Для восстановления нормальной жизнедеятельности ребёнка потребовалось длительное лечение и проведение нескольких медицинских операций, - уточнили в райсуде.

Прокуратура от лица родителей обратилась в суд, чтобы добиться компенсаций затрат, так как ранее маме девочки получила отказ от администрации. Благодаря вмешательству надзорного органа, с детсада взыскали 300 тысяч рублей.