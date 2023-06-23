Глава Волгоградской области Андрей Бочаров отменил режим повышенной готовности из-за COVID-19

Ковидные ограничения и специальные отделения больше не понадобятся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 июня, в Волгоградской области перестал действовать режим повышенной готовности, который был объявлен в связи с угрозой распространения коронавируса. Объявленный в регионе действовал в регионе с в 2020 года. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, находящееся в открытом доступе на сайте администрации Волгоградской области.

Согласно документу, режим повышенной готовности перестал действовать на территории Волгоградской области с 00.00 23 июня 2023 года. Андрей Бочаров распорядился признать утратившими силу все постановления, опубликованные с 15 марта 2020 года.

По данным оперштаба, с начала пандемии коронавируса, в Волгоградской области было выявлено 273 990 случаев заражения, жертвами коварной болезни стали 6919 волгоградцев.