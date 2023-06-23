В Волгограде возбудили уголовное дело на сорвавшего капремонт подрядчика

Результаты проверок показали, что организация не справилась с поставленной задачей. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

Прокуратура проверила материалы дела о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в поселке Мирный Краснооктябрьского района Волгограда. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

В феврале 2022 года «Региональный фонд капремонта» и коммерческая организация заключили три договора на ремонт 19 домов. Сделать их должны были до 15 ноября 2022 года. Причем сумма авансирования превысила 37 миллионов рублей.

Но после того, как подрядчик получил аванс, ремонт так и не тронулся с места. Так, по 8 многоквартирным домам к ремонтным работам подрядчик не приступал, по 11 домам ремонт сделан только на 5-12 % от общего результата.

Напомним, что ранее прокуратура уже направляла материалы проверки в СК, а «Фонд капитального ремонта» внес подрядчика в черный список и теперь он не может получать подряды.