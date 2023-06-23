Под Волгоградом в реке нашли тело пропавшей в декабре 32-летней женщины

Женщина пропала в декабре.

В Волгоградской области обнаружили умершей пропавшую в декабре 2022 года 32-летнюю Екатерину Лузгину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, тело женщины нашли 21 июня в Камышине на берегу реки Волга в микрорайоне №6 в нескольких километрах от жилых домов. Очевидцы сразу же обратились в правоохранительные органы.

- Тело без телесных повреждений, предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления. Организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - уточнили в следкоме региона.

Напомним, Екатерина ушла из дома 29 декабря в мужской куртке, спортивных брюках и белых кроссовках. Ее искали несколько месяцев и полицейские, и волонтеры.