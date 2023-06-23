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НовостиОбщество23 июня 2023 10:10

Орден Мужества посмертно получил 32-летний мобилизованный Алексей Кириченко

Награду получила мать погибшего
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Алексей Кириченко работал во Фролово дальнобойщиком. ФОТО: телеграм-канал Василия Данкова

Алексей Кириченко работал во Фролово дальнобойщиком. ФОТО: телеграм-канал Василия Данкова

Погибший в зоне специальной военной операции житель Волгоградской области 32-летний Алексей Кириченко удостоился ордена Мужества. Накануне, 22 июня, глава города Фролово Василий Данков вместе с военкомом Александром Мухиным, вручил награду матери бойца, Галине Ивановне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам Василий Данков.

- Наш земляк погиб 11 февраля 2023 года, - рассказал глава муниципалитета. - Мы гордимся его мужеством. Вечная память герою!

Алексей Кириченко родился во Фролово в 1990 году. Окончил школу №5, затем профессиональное училище №5. Позже работал водителем-дальнобойщиком. Был мобилизован 26 сентября 2022 года. В зоне проведения специальной военной операции Алексей нёс службу в должности старшего механика-водителя мотострелкового отделения.