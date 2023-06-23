В Волгограде гидроцикл с подростком и девушкой врезался в опору моста через Волгу

Следователи проводят проверку Фото: Рамиль Галиев

В Волгограде на Волге в районе Центральной набережной перевернулся гидроцикл с 17-летним подростком и 22-летней девушкой. Это произошло 22 июня вечером на глазах у очевидцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, по данному факту проводится проверка.

Подросток вместе со знакомой катался на водном транспорте, который оформлен на его отца. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в опору моста через Волгу.

- В результате столкновения гидроцикл перевернулся, получив механические повреждения, а судоводитель и пассажир оказались в воде, каких-либо телесных повреждений не получили, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проводятся следственные действия.