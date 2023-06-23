Перекрытие дорог в Волгограде 23 июня привело к пробкам в центре

Пробки к полудню стали чуть меньше, но никуда не делись. Данные Яндекс. Пробки.

С утра 23 июня жители Волгограда оказались вынуждены стоять в приличных пробках, которые сковали улицы в Центральном районе. Причиной тому – перекрытие дорог из-за фестиваля #ТриЧетыре на набережной. Сейчас в центре города тоже довольно плотное движение, хотя еще не обед и магистрали в это время обычно свободны.

Так, на 23 и 24 июня в Волгограде перекрыли Нулевую продольную целиком и все съезды на нее. Не проехать также по параллельной Чуйкова. 24 июня к ним также добавится улица Советская. В итоге стоят и Первая, и Вторая продольные.

Вечером на дорогах Волгограда будет еще хуже. В программе фестиваля #ТриЧетыре 23 июня праздничный концерт. На сцену выйдут музыкант и блогер Хабиб, Мария Зайцева и Мари Краймбрери, Анет Сай. Ехать на праздник лучше на общественном транспорте.

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