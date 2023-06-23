Жалобу семьи Мелконян рассмотрит Волгоградский областной суд

Семейство очередной раз пытается обжаловать решение суда Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 23 июня, в Волгоградской областном суде рассмотрят жалобу семьи Мелконян. Арсен Мелконян, его сестра Ануш и ее муж Арман Смбатян подали апелляцию на пересмотр уголовного дела. Целое семейство оказалось за решеткой после травли и убийства 41-летнего риелтора Романа Гребенюка. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые данные облсуда.

В кассационном определении вышестоящей судебной инстанции уточняется, что защита фигурантов дела не согласилась с апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года. В основном, этот вопрос касался Армана Смбатяна - адвокат Саркисов считает, что его виновность в совершении преступления не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу.

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич полагает, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконян-Смбатяна приговор и апелляционное определение являются законными и не находят оснований для их отмены.