Площадь с фонтанами и «звёзды» чемпионов могут появиться на аллее «Олимпийской славы» в Волгограде

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре стартовал. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во время фестиваля #ТриЧетыре в ГДЮЦе молодые архитекторы из ИАиС ВолгГТУ представили губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову свои проекты благоустройства будущей аллеи «Олимпийской славы», сообщили в администрации региона. Среди фишек, которые могут появиться на новом общественном пространстве в Волгограде – площадь с фонтанами и звездами, на которых будут выбиты имена чемпионов.

Будущие архитекторы и сестры-близнецы Валентина и Татьяна Сомовы предложили сделать на набережной интерактивную зону для детей, спортплощадку с тренажёрами. Среди фишек - кинетические скамейки и качели-кольца. Другие ребята предложили обустроить там площадь с фонтанами и именными «звёздами» чемпионов. Всего главе региона представили шесть концепций.

- Было бы правильно собрать лучшие элементы, в том числе исходя из вопросов безопасности, - подытожил Андрей Бочаров.

Итоговую концепцию аллеи «Олимпийской славы» планируют разработать к следующему, третьему фестивалю #ТриЧетыре, который пройдет в 2025-м.

Один из шести проектов студентов. Фото: АВО

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