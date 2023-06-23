Молодежный фестиваль #ТриЧетыре стартовал в Волгограде

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре стартовал. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 23 июня 2023 года молодежь устроила шествие к нижней террасе Центральной набережной, где прошло торжественное открытие фестиваля #ТриЧетыре. Приняли в нем участие несколько тысяч человек. Два дня участников молодежного феста ждут десятки конкурсов, мастер-классов, лекций, познавательная и досуговая программа. Большую развлекательную программу мероприятий подготовили и для всех волгоградцев, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Локации фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде будут работать 23 и 24 июня. Основные события пройдут в четырех локациях от стадиона «Волгоград Арена» до интерактивного музея «Россия - моя история». Задействованы ЦПКиО и Центральная набережная. На оба дня вечером организаторы подготовили большую развлекательную программу с участием звездных артистов. На День молодежи прогремит салют.

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Молодежный фестиваль #ТриЧетыре - открытие. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ