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НовостиОбщество23 июня 2023 7:26

Под Волгоградом суд заставил чиновников отремонтировать мост в селе

Такого решения добилась прокуратура Дубовского района
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура подала в суд иск.

Прокуратура подала в суд иск.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Суд Дубовского района обязал администрацию отремонтировать мостовой переход через реку в селе Лозное. Мост давно начал разрушаться, что создавало угрозу не только для пешеходов, но и для проезжавших по нему машин. Однако чиновники не торопились выделять средства для реконструкции объекта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, после жалоб жителей прокурор подал иск в суд.

- Прокуратура заявила требования о возложении обязанности на администрацию Лозновского сельского поселения обустроить мостовой переход тротуаром и удерживающим пешеходным ограждением в соответствии с требованиями ГОСТа, - уточнили в профильном ведомстве.

Прокуратура взяла на свой контроль исполнение решения суда.