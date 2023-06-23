Салют окрасит небо на День молодежи 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На День молодежи 24 июня 2023 года в Волгограде одним из главных событий в программе мероприятий праздника в финале фестиваля #ТриЧетыре станет яркий фейерверк. Начнется салют на нижней террасе Центральной набережной в 22.30 после концерта с целой россыпью звездных артистов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Посмотреть салют на День молодежи 24 июня 2023 года в Волгограде можно будет с верхней и нижней террасы Центральной набережной, с верхних этажей высотных зданий, расположенных неподалеку, из-за Волги. Запускать фейерверк будут с берега возле главной сцены, которую установили неподалеку от центральной лестницы.

Напомним, последние два раза фейерверк, который должен был состояться в ЦПКиО на День России, отменяли из-за непогоды. Грозу и кратковременный дождь в Волгограде 24 июня синоптики тоже прогнозируют. Но днем 24 июня 2023 года. Порывы ветра временами будут достигать скорости 15-18 метров в секунду. Так что остается надеяться, что погода праздник на День молодежи не испортит. Днем будет 30-градусная жара, ночью – плюс 15-17 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб, БандЭрос, фестиваль #ТриЧетыре и салют: куда сходить на День Молодежи 2023 в Волгограде. Полная программа мероприятий.

Расписание общественного транспорта в Волгограде на 22-24 июня 2023 года: автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до поздней ночи (график. изменение маршрутов).

Перекрытие дорог в Волгограде с 22 по 24 июня 2023 года: список улиц, схема пешеходных зон на время праздника на День молодежи и фестиваля #ТриЧетыре

День молодежи в Волжском 24 и 25 июня 2023: программа праздника, расписание мероприятий