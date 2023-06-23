В Волгограде из-за угрозы теракта эвакуировали чиновников администрации

Эвакуация из здания.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 23 июня, в Дзержинском районе эвакуировали чиновников администрации Волгоградской области в связи с угрозой теракта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, утром в комитет экономической политики и развития региона, который расположен на проспекте Жукова №3, поступило анонимное письмо с угрозами о минировании.
Сотрудников комитета экстренно эвакуировали. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Здание обследуют кинологи с собаками, а также силовики. Добавим, что ложные сообщения о готовящемся теракте в разные учреждения и ведомства региона поступают регулярно.