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НовостиПроисшествия23 июня 2023 6:46

В Волгограде из-за угрозы теракта эвакуировали чиновников администрации

Сообщение поступило в комитет экономической политики и развития
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Эвакуация из здания.

Эвакуация из здания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 июня, в Дзержинском районе эвакуировали чиновников администрации Волгоградской области в связи с угрозой теракта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, утром в комитет экономической политики и развития региона, который расположен на проспекте Жукова №3, поступило анонимное письмо с угрозами о минировании.

Сотрудников комитета экстренно эвакуировали. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Здание обследуют кинологи с собаками, а также силовики. Добавим, что ложные сообщения о готовящемся теракте в разные учреждения и ведомства региона поступают регулярно.