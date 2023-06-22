В Волгограде зарезавшего соседа из-за грязи на балконе общежития мужчину отправили в СИЗО

Подозреваемому избрали меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июня Тракторозаводский районный суд Волгограда избрал меру пресечения мужчине, который несколько дней назад с ножом напал на соседа по общежитию из-за грязи на общем балконе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, подозреваемый пробудет в СИЗО ближайшие два месяца.

Напомним, преступление произошло 19 июня в общежитии. Подозреваемый набросился на мужчину с кухонным ножом и нанес удар в живот, затем спрятался в своей комнате под кроватью, где его и нашли стражи порядка.

- Суд, с учетом данных о личности обвиняемого, собранных органом предварительного следствия доказательств виновности, тяжести инкриминируемого деяния, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - уточнили в райсуде.

Расследование продолжается. Потерпевшему нанесен тяжкий вред здоровью.