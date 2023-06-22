В Волгограде полиция разыскивает молодых людей, избивших толпой в речпорту парня

Полицейские в Волгограде ищут виновников массовой драки, которая произошла минувшей ночью, 22 июня. В речпорту толпа молодых людей набросилась на одного парня и начала его избивать. Убежавших с места преступления ищет полиция, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Массовая драка произошла около часа ночи. Примерно тогда же в полицию Волгограда поступило сообщение о конфликте в районе речпорта. Наряд оперативно прибыл на место происшествия, но зачинщиков драки уже не было. По данному факту проводится проверка, а также устанавливаются участники конфликта.

Стоит отметить, что пострадавший молодой человек не получил тяжелых травм - он не писал заявление в полицию и не обращался за медицинской помощью к врачам.