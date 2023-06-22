Под Волгоградом гости суши-бара отравились опасными роллами

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области организовал проверку после сообщений в СМИ об отравлении посетителей суши-бара в Камышине некачественными роллами. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, сам инцидент произошел еще в мае текущего года. Гости пришли в заведение, чтобы отдохнуть и подхватили кишечную инфекцию.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также изложенных в СМИ сведений, следственным отделом по городу Камышин следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки, - уточнили в ведомстве.

Если факты подтвердятся, ответственным грозит наказание по статье 238 УК РФ.