В Волгоградской области подорожали свекла, морковь и бананы

В Волгоградской области подорожали некоторые продукты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые овощи и фрукты резко выросли в цене в магазинах Волгоградской области. К такому выводу пришли эксперты Волгоградстата, проанализировавшие стоимость продуктов в регионе с 14 по 19 июня. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, мониторинг проводили в супермаркетах Волгограда, Камышина, Михайловки.

За неделю подешевели мука (на 1,8%), подсолнечное масло (1,7%), куриное мясо (1%), рыба (0,9%), а также некоторые овощи и фрукты: помидоры снизились в цене на 7,2%, огурцы на 3,9%, капуста на 3,6%, яблоки на 1,9%.

Выросли в цене на 8,7% бананы, 6,8% морковь, 5,2% свекла, 4,8% картофель. Также подрожала вареная колбаса на 2,5%, сливочное масло на 1,3%яйца на 0,3%.