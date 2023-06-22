В Волгоградской области за неделю резко выросла цена на все марки бензина

Выросли цена на бензин. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгоградской области за минувшую неделю резко выросла цена почти на все марки бензина. Специалисты Волгоградстата проанализировали стоимость автомобильного топлива за период с 13 по 19 июня. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, уменьшилась цена только на дизельное топливо и то незначительно – всего на 0,04% (литр стоит 56,33 рубля).

А вот бензин марки АИ-92 (АИ-93) подскочил в цене сразу на 0,39%. За литр волгоградцы платят в среднем 48,58 рубля. Марка АИ-95 подорожала на 0,31% и на автозаправке стоит около 53,97 рубля. А вот АИ-98 стоит на 0,25% дороже – в среднем 60,65 за литр.

Добавим, что цены на бензин растут практически каждую неделю.