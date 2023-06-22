В Волгограде на время простоя СТ пустят троллейбус №8к

Трамвай заменят троллейбусы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 26 июня 2023 года в Волгограде полностью остановят на реконструкцию скоростной трамвай. Заменят один из самых популярных видов общественного транспорта троллейбусы. МУП «Метроэлектротранс» организует специальный маршрут №8к «Нижний поселок ВГТЗ – Детский центр», который пойдет по Первой продольной.

- Троллейбусы №8к будут ходить по будним дням с 6.00 до 19.00 с 10-минутным интервалом в часы пик, - рассказали в мэрии. - Альтернативу скоростному трамваю составят порядка 60 единиц электротранспорта

Также утром и вечером по маршруту «Гостиница «Старт» – Ж/д вокзал» пустят автобусы. Всего будет 10 рейсов в день. Днем же волгоградцам придется провести немало жарких минут на остановках без капли тени в ожидании общественного транспорта на Первой продольной. Хотя в мэрии и заявляют, что троллейбусы №8а и №10а ходят ежедневно в усиленном режиме, этого не заметно.